Ecuador: ex presidente Correa ribadisce la sua innocenza e afferma che non accetterà la grazia (3)

- Insieme all'ex presidente, la Corte aveva chiesto alla polizia del paese di arrestare altre 17 persone condannate nello stesso processo, tra cui l'ex vicepresidente, Jorge Glas, l'ex ministro dei Trasporti e dei lavori pubblici, Maria de los Angeles Duarte, l'ex ministro degli Turismo, Vinicio. Oltre alle pene detentive, gli imputati sono anche stati condannati a pagare un risarcimento di 14 milioni di dollari allo stato ecuadoriano, oltre che a partecipare a una cerimonia pubblica in piazza dell'Indipendenza a Quito dove chiedere formalmente scusa per le condotte perpetrata davanti ai cittadini. In ultimo sia Correa che Glas sono stati privati del vitalizio percepito per il servizio svolto negli incarichi pubblici ricoperti. Per effetto della condanna Correa ha inoltre perso i diritti politici, e quindi la possibilità di candidarsi, per tutta la vita. (segue) (Brb)