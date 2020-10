Tpl: Bonaccini (Regioni), differenziare orari lavoratori aziende pubbliche

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"C'è la massima collaborazione fra il governo e le Regioni sul tema del trasporto pubblico locale nel comune obiettivo di garantire i servizi in condizioni di sicurezza e nel rispetto delle regole di prevenzione". Lo ha affermato il presidente della Conferenza delle Regioni e delle province autonome, Stefano Bonaccini. "Oggi gli assessori ai trasporti delle Regioni si sono confrontati con il ministro Paola De Micheli, con i rappresentanti del Miur, con gli enti locali e con i rappresentanti delle associazioni delle aziende di trasporto pubblico. Sono stati affrontati con spirito costruttivo – ha spiegato Bonaccini - temi importanti come quelli relativi ai controlli e all'esigenza del massimo coordinamento tra le istituzioni scolastiche e le aziende di trasporto per garantire flussi di utenza non superiori all'80 per cento così come previsto dalle Linee guida sul trasporto pubblico locale. Accogliamo con favore – ha concluso Bonaccini - l'impegno del ministero dell'istruzione per l'attivazione dei tavoli regionali previsti dal piano scuola, strumento fondamentale per coordinare al meglio i servizi di trasporto pubblico locale con gli orari delle istituzioni scolastiche. È auspicabile, infine, che si possa arrivare anche ad una maggiore differenziazione degli orari dei lavoratori delle aziende pubbliche".