Usa: sondaggio, Biden in vantaggio di 7 punti in Georgia

- Il candidato democratico alla presidenza degli Stati Uniti, Joe Biden, è in vantaggio sul presidente Trump per 7 punti in Georgia, secondo un nuovo sondaggio riportato dal sito "The Hill". L'ultima rilevazione dell'Università di Quinnipiac trova il sostegno di Biden al 51 per cento e quello di Trump al 44 per cento, con il quattro per cento degli intervistati indecisi. Biden era in testa di soli tre punti nello stesso sondaggio di settembre, prima del primo dibattito presidenziale e della diagnosi del coronavirus di Trump. Biden è ora visto favorevolmente dal 51 per cento dei georgiani, rispetto al 46 per cento che lo considera negativamente. Trump è invece in difficoltà con 43 giudizi positivi e 54 negativi su 100. Trump farà una campagna in Georgia, che stata vinta l'ultima volta da un candidato democratico nel 1992, alla fine di questa settimana. (Nys)