Sudan: proteste contro licenziamento governatore di Kassala, imposto il coprifuoco a Port Sudan e Suakin

- Le autorità sudanesi hanno imposto il coprifuoco nelle città di Port Sudan e Suakin a seguito delle proteste per il licenziamento del governatore dello stato di Kassala. Lo riferisce la stampa locale, secondo cui il coprifuoco – che resterà in vigore dalle 12:00 alle 04:00, ora locale – è stato decretato dopo che la strada che collega Port Sudan e la capitale Khartum è stata bloccata dai manifestanti di etnia beni amer (a cui appartiene Ammar). Ieri il primo ministro Abdallah Hamdok ha licenziato il governatore Saleh Ammar, la cui nomina aveva a sua volta scatenato delle proteste da parte di manifestanti di etnia beja che gli avevano impedito di presentarsi al lavoro. Diverse persone sono morte nelle violenze. In precedenza, la nomina dei nuovi governatori civili in tutti i 18 Stati del Paese aveva scatenato rivalità etniche in diverse zone del Sudan. (Res)