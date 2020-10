Covid: Conte, a Regioni potere misure più restrittive

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Per quanto riguarda la Campania e tutte le Regioni "abbiamo predisposto la possibilità, per i presidenti, di introdurre misure restrittive non appena se ne presentasse la necessità, mentre per quelle di allenamento serve un'intesa con il ministro della Salute perché la situazione va tenuta sott controllo". Lo ha detto il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, intervenendo alla cerimonia d'inaugurazione del collegamento elettrico tra l'isola di Capri e la terraferma. "Lo schema è molto chiaro: continueremo ad aggiornarci costantemente con le Regioni e con gli altri rappresentanti degli enti locali" perchè "è quello lo schema e la formula vincente: collaborare, collaborare, collaborare", ha aggiunto. (Rin)