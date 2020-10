Nagorno-Karabakh: colloquio Putin-Erdogan, intensificare processo negoziale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente russo Vladimir Putin ha tenuto una conversazione telefonica con l'omologo turco Recep Tayyip Erdogan, durante la quale le parti si sono espresse a favore di un'intensificazione del processo negoziale nel Nagorno-Karabakh. Lo ha reso noto il Cremlino, secondo cui la conversazione si è svolta su iniziativa della parte turca. "La situazione nella zona del conflitto del Nagorno-Karabakh è stata discussa in dettaglio. Entrambe le parti hanno ribadito l'importanza di osservare la tregua umanitaria, un accordo che è stato raggiunto a Mosca il 10 ottobre. Vladimir Putin e Recep Tayyip Erdogan hanno parlato a favore dell'attivazione del processo politico, in particolare, sulla base degli sviluppi dell'attività del Gruppo di Minsk dell'Osce", si legge nella dichiarazione. Putin ha espresso grave preoccupazione per la partecipazione di militanti provenienti dalla regione del Medio Oriente alle ostilità nel Nagorno-Karabakh. I leader hanno inoltre sottolineato la necessità di sforzi di solidarietà per porre fine quanto prima possibile allo spargimento di sangue e alla transizione verso una soluzione pacifica del problema.(Rum)