Frosinone: comune, nuove opere e verde pubblico su corso Lazio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La giunta comunale di Frosinone nell'ultima seduta settimanale, "ha approvato il progetto definitivo relativo ai lavori di 'Completamento verde pubblico' per un importo complessivo di 1.500.000 euro riguardanti la rifunzionalizzazione e riqualificazione di corso Lazio - Colle Timio". Il progetto presentato dal comune di Frosinone, nel 2016, si legge in una nota, "è stato valutato positivamente nell'ambito del Programma straordinario di interventi per la riqualificazione urbana e la sicurezza delle periferie, e l'amministrazione è risultata dunque assegnataria di un finanziamento di 17.995.818,81 euro, a valere sulle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione (Fsc), per la realizzazione dei progetti di cui risultava composto il citato Programma, tra cui anche quello relativo ai lavori di completamento del verde pubblico in corso Lazio". (segue) (Com)