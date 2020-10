Frosinone: comune, nuove opere e verde pubblico su corso Lazio (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Con la deliberazione di Giunta comunale n. 394 del 5/09/2018 - aggiunge la nota del comune di Frosinone- veniva approvato il progetto definitivo delle opere relative ai "lavori di completamento del verde pubblico in Corso Lazio" ai soli fini di aderenza alla tempistica del cronoprogramma allegato alla convenzione sottoscritta tra l'Ente beneficiario del finanziamento e la presidenza del Consiglio dei ministri. L'avvio di procedimento di dichiarazione di pubblica utilità dell'opera si è svolto regolarmente con ulteriore specifica comunicazione notificata in termini di legge alle proprietà interessate dall'intervento ed a seguito della quale non sono state formulate osservazioni, relative alla determinazione della indennità di espropriazione". (segue) (Com)