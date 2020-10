Frosinone: comune, nuove opere e verde pubblico su corso Lazio (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'intervento, nell'ambito della politica di riqualificazione urbana promossa dall'amministrazione Ottaviani, "comporta i seguenti benefici: migliora la permeabilità del quartiere rispetto ai collegamenti esistenti e introduce una regola ordinatrice nel tessuto urbano; potenzia gli standard a servizio del quartiere e, conseguentemente, innesca un processo di riqualificazione spaziale e sociale e un adattamento all'evoluzione dei modelli di vita e di relazione sociale ed economica. L'intervento consiste nella realizzazione di un parco pubblico che colleghi pedonalmente corso Lazio a via Licinio Refice, recuperando organicamente il rapporto fra le due aree, con, inoltre, la realizzazione di un impianto di illuminazione pubblica a servizio del parco e di un parcheggio dotato di circa 50 posti auto, il tutto rispettando le normative per il superamento delle barriere architettoniche". (segue) (Com)