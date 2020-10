Frosinone: comune, nuove opere e verde pubblico su corso Lazio (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Per quanto riguarda le essenze arboree, "saranno piantumati lecci (in filari, per realizzare una delimitazione visiva, oltre che fisica, che in virtù del carattere sempreverde, che fungerà da barriera frangivento e acustica a protezione del parco per l'intero arco dell'anno, trasformandolo in un'oasi tranquilla e isolata dai rumori della viabilità circostante); alberi di Giuda (isolati, per realizzare macchie di colore con variabilità stagionale); aceri (isolati, per realizzare affioramenti variabili, nelle forme e nei colori, con le stagioni, nelle aree più aperte del parco); alloro (in siepi, per schermare e formare un fondale vegetale a delimitazione del parco)". (Com)