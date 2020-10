Nadef: Fassina (Leu), bene impegno per sospendere calendar provisioning

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La risoluzione sulla Nadef, appena approvata dalla Camera dei deputati, "raccoglie la sfida macroeconomica e programmatica proposta dal governo. Una sfida ambiziosa, ma realistica, adeguata ad affrontare l'acuta carenza di domanda aggregata, innanzitutto attraverso l'innalzamento degli investimenti pubblici". Lo afferma in una nota il deputato di Liberi e uguali Stefano Fassina, relatore della Nadef. "Gli impegni assegnati al governo in vista del disegno di legge di Bilancio riflettono le priorità sociali, di genere, ambientali e produttive indicate nelle linee guida del Piano nazionale di ripresa e resilienza. Inoltre, sono inclusi impegni per rimuovere pericolosi ostacoli del contesto regolativo bancario. In particolare - spiega ancora Fassina -, è prevista per il nostro esecutivo un'iniziativa per sospendere il 'calendar provisioning', una normativa fuori fase, con pesanti effetti negativi sul sistema del credito italiano e europeo e, quindi, sull'afflusso di prestiti alle imprese soprattuto le più piccole.(Com)