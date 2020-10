Golfo di Guinea: registrati 80 episodi di pirateria dall’inizio dell’anno, il 95 per cento del totale globale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Gli episodi di pirateria nel Golfo di Guinea sono aumentati in modo significativo quest’anno e ora rappresentano quasi il 95 per cento dei sequestri in mare registrati a livello globali. È quanto affermato dall'International Maritime Bureau (Imb), secondo cui dall’inizio di quest'anno si sono registrati 85 episodi di pirateria di cui 80 nel Golfo di Guinea, con un aumento del 40 per cento rispetto allo stesso periodo del 2019. In particolare, nei primi nove mesi dell’anno si sono verificati 14 attacchi al largo di Nigeria, Benin, Gabon, Guinea Equatoriale e Ghana, mentre nello stesso periodo sono stati segnalati 134 casi di aggressioni, lesioni e minacce, con il rapimento di 85 membri di equipaggio e 31 persone prese in ostaggio a bordo delle loro navi. Complessivamente un totale di 112 navi sono state abbordate e sei sono state colpite dal fuoco degli assalitori, mentre 12 hanno riferito di tentati attacchi. Due pescherecci sono stati sequestrati, entrambi nel Golfo di Guinea. “Gli equipaggi si trovano ad affrontare pressioni eccezionali a causa del Covid-19 e il rischio di pirateria violenta o rapina a mano armata è uno stress aggiuntivo”, ha affermato Michael Howlett, direttore di Imb, il cui Piracy Reporting Center (Imb Prc) dal 1991 si occupa delle segnalazioni e dei dati condivisi, supportando marinai e pescatori in tutto il mondo. “Mentre l'Imb mantiene rapidamente i contatti con le autorità in caso di attacco pirata, incoraggiamo tutti gli Stati costieri e le organizzazioni regionali ad assumersi la responsabilità di garantire la sicurezza marittima all'interno delle proprie Zee (Zone economiche esclusive) per ottenere mari più sicuri e un commercio sicuro”, ha aggiunto. (Rel)