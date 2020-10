Yemen: rilasciati due cittadini statunitensi tenuti in ostaggio dai ribelli sciiti Houthi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Due cittadini statunitensi tenuti in ostaggio dai ribelli sciiti Houthi in Yemen sono stati rilasciati. Lo riferisce una nota della Casa Bianca, secondo cui il rilascio è avvenuto grazie alla mediazione di Oman e Arabia Saudita. I due ostaggi sono la cooperante Sandra Loli e l’imprenditore Mikael Gidada. Secondo la Casa Bianca, gli Houthi hanno concesso anche il rimpatrio dei resti di un terzo ostaggio, Bilal Fateen. "Estendiamo i nostri più sinceri ringraziamenti al sultano Haitham bin Tariq dell'Oman e al re Salman dell'Arabia Saudita per i loro sforzi per garantire il rilascio dei nostri cittadini", ha detto una dichiarazione della Casa Bianca. Secondo quanto riferisce il quotidiano statunitense “The Wall Street Journal” il rilascio sarebbe avvenuto in cambio della liberazione di 200 milizia Houthi. Un aereo della Royal Oman Air Force che trasportava i due statunitensi e i resti di Bilal Fateen è decollato dalla capitale dello Yemen Sana’a, controllata dagli Houthi, poche ore dopo che un jet e un altro velivolo di supporto hanno rimpatriato 200 militanti Houthi da anni bloccati in Oman. L'accordo ha assicurato la libertà a Sandra Loli, un'operatrice umanitaria statunitense in ostaggio dei ribelli sciiti da circa tre anni, e di Mikael Gidada, un uomo d'affari statunitense prigionieri dei militanti filo-iraniani da circa un anno. L'accordo per liberare gli ostaggi statunitensi è stato negoziato parallelamente a uno scambio di prigionieri più ampio tra i ribelli Houthi e il governo di Aden, sostenuto dall’Arabia Saudita, annunciato nelle scorse settimane dalle Nazioni Unite. La coalizione guidata dai sauditi ha concordato il mese scorso di rilasciare 681 combattenti Houthi in cambio di 400 persone detenute dagli Houthi, inclusi diversi militari sauditi. (Nys)