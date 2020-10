Ecuador-Russia: paesi rafforzano relazioni bilaterali su commercio e cooperazione (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Gallegos, approfittando della posizione di Dankvert come direttore del Servizio federale per il controllo veterinario e fitosanitario della Federazione russa, ha ribadito l'invito alle autorità fitosanitarie russe a effettuare ispezioni virtuali delle aziende che producono banane, gamberi e altri prodotti, in modo che conoscano tutte le misure che vengono applicate ai prodotti ecuadoriani per l'esportazione nel mercato russo. Gallegos ha inoltre sottolineato l'importanza per il Paese di proseguire i negoziati per il raggiungimento di un accordo commerciale con l'Unione economica eurasiatica (Uee), con l'obiettivo di approfondire e diversificare gli scambi, oltre alla Russia, con Paesi come Armenia, Bielorussia, Kazakistan e Kirghizistan. Per la Russia, l'Ecuador rappresenta il terzo partner commerciale più importante in America Latina, dopo Brasile e Messico. Secondo le informazioni della Banca centrale dell'Ecuador e dell'Oce-Mosca, nella prima metà del 2020 le esportazioni non petrolifere dall'Ecuador alla Russia sono aumentate del 4 per cento, passando da 506 milioni di dollari a 527 milioni di dollari. Queste cifre fanno del mercato russo come il quarto mercato più importante per il paese latino americano, dopo Stati Uniti, Cina e Unione europea. (Brb)