- Di seguito un quadro dei principali appuntamenti previsti per la giornata di domani a Milano e in LombardiaCOMUNEIl sindaco di Milano Giuseppe Sala partecipa alla inaugurazione del Vivaio Bicocca progetto realizzato dall'Università Milano Bicoccavia Cozzi, angolo via De Marchi (ore 10.30)Il sindaco di Milano Giuseppe Sala partecipa alla cerimonia d'inaugurazione dell'Arena Civica "Gianni Brera" dopo i lavori di riqualificazione della pista di atletica e del campo da calcio. Intervengono: Giovanni Malagò, presidente Coni; Alfio Giomi, presidente Fidal; Ludovica Mantovani, presidente del Consiglio Direttivo della Divisione Calcio Femminile di FIGC.Arena Civica, Viale Giorgio Byron 2 (ore 14.30)Si riunisce il consiglio comunalePalazzo Marino, piazza della Scala 2 (ore 14.30)REGIONEL'assessore all'Agricoltura, Alimentazione e Sistemi verdi di Regione Lombardia, Fabio Rolfi, partecipa in Valle Seriana, all'incontro pubblico 'Nuove risorse e bandi a sostegno del territorio'. L'incontro vede le presenze dei presidenti delle Comunità montane Valle Seriana e Laghi Bergamaschi e del Gal Valle Seriana e dei Laghi Bergamaschi. In seguito l'assessore Rolfi visita due aziende agricole a Leffe e Gandino.Auditorium Cuminetti, via Aldo Moro 2/4 - Albino/Bg (ore 9.30)Il gruppo regionale del Pd tiene una conferenza stampa sul Piano Lombardia, la serie di interventi su opere pubbliche voluta dalla giunta Fontana. Partecipa per il capogruppo Fabio Pizzul e il consigliere regionale e responsabile enti locali del Pd Lombardia Gigi Ponti. È possibile seguire l'evento anche via streamingPalazzo Pirelli, Sala della memoria, via Fabio Filzi 22 (ore 12.30)L'assessore regionale all'Agricoltura Fabio Rolfi interviene al convegno sul futuro e le nuove prospettive del Parco Agricolo Sud. Intervengono il presidente della commissione regionale Agricoltura Ruggero Invernizzi, il capogruppo regionale di FdI Franco Lucente, il consigliere regionale Silvia Scurati (Lega), il capogruppo di Fi in Città Metropolitana di Milano Vito Bellomo, Linda Colombo (consigliere direttivo Parco Sud), Alessandro Rota (presidente Coldiretti Milano Lodi, MB), Antonio Boselli (presidente Confagricoltura Milano Lodi, MB), Valentina Minazzi (vice presidente Legambiente Lombardia).Palazzo Pirelli, Auditorium Gaber, via Fabio Filzi 22 (ore 16.30)VARIEConferenza stampa di presentazione delle mostre "Enzo Mari curated by Hans Ulrich Obrist with Francesca Giacomelli" e "Claudia Andujar: La lotta Yanomami" a cura di Thyago Nogue. Intervengono tra gli altri il Ministro per i Beni e le Attività Culturali e per il Turismo Dario Franceschini e l'ambasciatore di Francia in Italia Christian Masset.Triennale di Milano Teatro, viale Alemagna 6 (ore 10.45)Davide Passero, Amministratore Delegato di Alleanza, traccia il bilancio dei primi sei mesi e l’impegno della Compagnia nella sostenibilità su temi ad alto impatto socialeEvento online https://bit.ly/3lPU1ML (ore 11)Webinar "Dottoressa come sta? - Psiconcologia in tempi di Covid 19" organizzato da Fondazione IRCCS Istituto Neurologico Carlo Besta, con il patrocinio della Società Italiana di Psicooncologia e in collaborazione con Cancro Primo Aiuto Onlus e l'Associazione Italiana Tumori Cerebrali.Webinar online (14.30)"Premio Eccellenze d'impresa - Come si diventa campioni". Partecipano, fra gli altri, Gabriele Galateri, presidente Assicurazioni Generali; Patrizia Grieco, presidente MPS; Marco Fortis, vicepresidente Fondazione Edison; Raffaele Jerusalmi, a.d. Borsa Italiana; Luisa Todini, presidente Todini Finanziaria; Urbano Cairo.Teatro Manzoni, via Manzoni 42 (ore 16.30)Mobilitazione della Rete Mai più lager no Cprpiazza della Scala (ore 17.30) (Rem)