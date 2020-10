© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Di seguito un quadro dei principali appuntamenti in programma domani, giovedì 15 ottobre, a Torino e in Piemonte:COMUNEOre 8.30 - riunione in videoconferenza della IV Commissione. Odg: interpellanza "Contro corrente solidale, come verranno distribuite le risorse?"Ore 11 - riunione in videoconferenza delle Commissioni Legalità e Smart City. Odg: Linee programmatiche relative alle azioni ed ai progetti da realizzare nel corso del mandato 2016-2021Ore 13.30 - riunione in videoconferenza delle Commissioni II,III,V. Odg: 1) variante parziale n. 325 al P.R.G., ai sensi dell'articolo 17, comma 5 della L.U.R., concernente l'adeguamento dei criteri commerciali comunali vigenti. Adozione; 2) Deliberazione "intervento di ristrutturazione edilizia finalizzato alla creazione di un polo artistico museale in piazza San Carlo n. 156. Proposta di intervento ai sensi dell'articolo 4 comma 2 della legge regionale 16/2018. Approvazione; 3) Deliberazione - intervento di ampliamento e contestuale ristrutturazione di edificio in Torino, corso Galileo Ferraris n. 32. Proposta di intervento ai sensi dell'articolo 4, comma 2, della legge regionale 16/2018. Approvazione.Ore 16 - riunione in videoconferenza delle Commissioni Pari Opportunità e Contrasto fenomeni Intolleranza e Razzismo. Odg: 1)Audizione delle Associazioni promotrici della Legge contro l'omotransfobia; 2) Ordine del giorno "sostegno all'approvazione della proposta di legge: 'misure di prevenzione e contrasto della discriminazione e della violenza per motivi legati al sesso, al genere, all'orientamento sessuale e all'identità di genere'"REGIONEore 16:00, Sala Viglione, premiazione del vincitore del concorso Instagram #ilpiemontechesono.ore 16:00, Videoconferenza, corso di formazione sull’Ue rivolto agli Enti locali del Piemonte, a cura della Consulta europea e della Consulta delle elette in collaborazione con l’Istituto universitario di Studi europei (Iuse) (Rpi)