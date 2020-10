Scuola: Fontana, tenderei a escludere didattica a distanza

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Tenderei a escluderla perché la ministra ha assolutamente escluso questa ipotesi. L'unica cosa su cui ci stiamo concentrando è il trasporto pubblico locale". Lo ha detto il presidente della Regione Lombardia Attilio Fontana, parlando con i giornalisti al suo arrivo alla presentazione del libro "Attacco alla Lombardia" del giornalista Alberto Giannoni in corso al Palazzo delle Stelline di Milano, in merito alla possibilità di far partire la didattica a distanza. (Rem)