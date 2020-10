Covid: Banca mondiale stanzierà ulteriori 25 miliardi a sostegno dei Paesi in via di sviluppo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Banca mondiale stanzierà ulteriori 25 miliardi a sostegno dei Paesi in via di sviluppo in risposta alla pandemia di Covid-19. Lo ha annunciato oggi il presidente dell’istituto, David Malpass, nel corso dell'incontro virtuale dei ministri delle Finanze e dei governatori delle banche centrali dei Paesi del G20. “La portata delle sfide che ci attendono è sbalorditiva, quindi dobbiamo fare di più. Alla fine di questo mese proporremo ai componenti dell'Ida (Associazione internazionale per lo sviluppo) un pacchetto di finanziamento di emergenza supplementare da 25 miliardi di dollari”, ha detto Malpass. Ieri la Banca mondiale ha annunciato un pacchetto di assistenza per un importo di 12 miliardi di dollari per i Paesi in via di sviluppo per acquisire vaccini contro il coronavirus, test e finanziare trattamenti per i loro cittadini.(Nys)