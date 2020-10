Tpl: Fontana, al lavoro per ridurre affollamento su mezzi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Ci stiamo concentrando sul trasporto pubblico locale per cercare di ridurre la frequentazione in alcune ore della giornata. Noi come Regione avevamo già chiesto da maggio che si provvedesse a una spalmatura dell'orario dell'inizio delle diverse attività, purtroppo non siamo stati presi in considerazione e insisteremo. Almeno per fare qualche differenziazione sull'inizio delle scuole". Lo ha detto il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana, parlando con i giornalisti al suo arrivo alla presentazione del libro "Attacco alla Lombardia" del giornalista Alberto Giannoni in corso al Palazzo delle Stelline di Milano. A chi gli ha chiesto un commento sulla proposta della cgil di utilizzare i bus turistici per potenziare il trasporto pubblico locale, Fontana ha risposto che "è semplice fare un'osservazione di questo genere, perché non bastano i soldi per i bus turistici, ci vogliono altri soldi per l'organizzazione. Al governo abbiamo chiesto di darci più risorse se arriveranno aumenteremo, ma non ci sono solo i bus, ci sono anche i treni, le metro, e non credo che si possano aggiungere vagoni. Per lo scaglionamento degli orari la Regione può fare poco, possiamo solo sollecitare". (Rem)