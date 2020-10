Trasporti: Pd Lombardia, scaglionamento ingressi a scuola è compito della Regione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I consiglieri regionali del Pd Pietro Bussolati e Gigi Ponti in merito alla richiesta dell'assessore regionale ai trasporti Claudia Terzi (Lega) al governo di scaglionare gli ingressi a scuola, dichiarano in una nota: "Regione Lombardia con Trenord non ha potenziato, anzi, ha tagliato le corse negli orari non di punta, ha aumentato la capienza dei treni oltre quanto fatto dalle aziende del trasporto locale, non ha consultato i sindacati per trovare le soluzioni migliori e ora chiede al governo di prevedere lo scaglionamento degli ingressi a scuola. Ma è compito della Regione! Convochi il provveditorato regionale e imponga lo scaglionamento degli orari come da sua competenza! La gestione leghista di Fontana e Terzi è sempre più inadeguata e insostenibile." (Com)