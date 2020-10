Italia-Niger: prosegue visita della viceministra Del Re a Niamey

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Continua la visita in Niger della viceministra degli Affari esteri e della Cooperazione internazionale, Emanuela Del Re, che questa mattina ha preso parte alla cerimonia di posa della prima pietra del memoriale dei martiri del terrorismo a Niamey insieme al presidente del Niger, Mahamadou Issoufou. “L'Italia sostiene gli sforzi e l'azione della lotta al terrorismo dovunque nel mondo. Siamo impegnati a livello internazionale per attaccare il fenomeno terroristico da molteplici angolature”, secondo quanto riferisce una nota della Farnesina. “La partnership con il Niger in questo campo si consolida ogni giorno di più anche grazie alla nostra missione di formazione e assistenza militare, Misin, presente nel Paese”, ha aggiunto. Successivamente, la viceministra ha personalmente consegnato nelle mani del ministro per l’Azione umanitaria e gestione delle catastrofi nigerino, Magagi Laouan, il materiale umanitario trasportato ieri dal volo umanitario della Cooperazione italiana, realizzato in collaborazione con il ministero della Difesa-Coi (Comando operativo di vertice interforze). (segue) (Com)