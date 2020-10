Italia-Niger: prosegue visita della viceministra Del Re a Niamey (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Si tratta di materiale di primo soccorso ed emergenza in risposta alle eccezionali inondazioni che hanno colpito circa 500 mila persone nel Paese. Il materiale umanitario consiste in tende, latrine, zanzariere, cisterne d’acqua. Il ministro Laouan ha ringraziato il governo e il popolo italiano per l’ennesimo gesto di solidarietà (dal 2018 sono stati realizzati 10 voli umanitari della Cooperazione Italiana). “Non è solo un gesto di solidarietà, ma di vera fratellanza tra i nostri Paesi, legati da un destino comune”, ha affermato la viceministra. Ulteriori colloqui hanno avuto luogo nel pomeriggio con il ministro degli Esteri, con il ministro dell'Artigianato e del turismo nonché con la ministra della Pianificazione. Nel corso dei colloqui, conclude la nota, si è stabilito di avviare subito i negoziati per il rinnovo dell'accordo quadro di cooperazione allo sviluppo tra i due Paesi e di svolgere appena possibile incontri mirati sulle relazioni economiche bilaterali. (Com)