Egitto: Al Sisi riceve amministratore delegato di Siemens, focus settore energetico e trasporti

- Il presidente egiziano Abdel Fatah al Sisi ha ricevuto oggi il Cairo l’amministratore delegato della società tedesca Siemens, Joe Kaeser, e il vicepresidente di Siemens Energy Karim Amin. Lo riferisce un comunicato stampa della presidenza egiziana. Durante l’incontro, Kaeser ha espresso il desiderio di Siemens a sviluppare le proprie attività in Egitto, in particolare nei settori del trasporto intelligente e della digitalizzazione del settore energetico. Lodando i risultati dell'azienda in Egitto, Al Sisi ha espresso l'aspirazione di trarre vantaggio dall'esperienza di Siemens nei settori delle energie rinnovabili, dei progetti di interconnessione elettrica e nella formazione di personale qualificato egiziano.(Cae)