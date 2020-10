Aerospazio: Fraccaro, moduli per Gateway Luna primo grande passo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La partecipazione dell’Italia all’ambizioso programma Artemis per il ritorno sulla Luna "è strategica per lo sviluppo dell’industria nazionale. Lo dimostra l’accordo che affida a Thales Alenia Space, joint venture tra Thales e Leonardo, la realizzazione dei moduli I-Hab ed Esprit per il Gateway lunare. È il primo, grande passo del viaggio dell’Italia verso la Luna". Lo afferma in una nota il sottosegretario alla presidenza del Consiglio con delega alla politiche per lo Spazio, Riccardo Fraccaro. "Come Governo - aggiunge - abbiamo lavorato con il massimo impegno per garantire all’Italia un ruolo di primo piano nella nuova corsa allo spazio. Già dalla ministeriale di Siviglia abbiamo puntato molto su un settore che rappresenta la nuova frontiera dove si misura sempre di più la competitività dei Paesi. La recente firma del Joint statement e degli Artemis accords con gli Stati Uniti per il nostro Paese rappresenta un’occasione senza precedenti per contribuire da protagonisti alla nuova era dell’esplorazione spaziale". (segue) (Com)