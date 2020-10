Autostrade: quali sono i nodi della trattativa

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Dopo una "guerra di nervi" durata oltre due anni, l'ultimo consiglio di amministrazione di Atlantia sembra aver consentito di arrivare ad una svolta nella trattativa tra i Benetton e Cassa depositi e prestiti per il futuro di Autostrade per l'Italia. Nella nota diffusa nella serata di ieri, infatti, Atlantia ha confermato la disponibilità a valutare un'eventuale proposta di Cdp (insieme ad altri investitori nazionali e internazionali) per un possibile accordo relativo all'acquisto dell'intera quota detenuta in Aspi (pari all'88,06 per cento), che sia idoneo ad assicurare una adeguata valorizzazione di mercato della stessa. Non solo: a Cdp è stato concesso un periodo di esclusiva fino a domenica 18 ottobre, al termine del quale è già in programma una riunione del Cda di Atlantia. Una posizione che, come ribadito nella stessa nota, è aderente alla lettera inviata dalla società al governo lo scorso 14 luglio, e che si discosta dalle frizioni emerse alla fine di settembre quando i Benetton avevano negato la possibilità di vincolare l'atto transattivo alla cessione del controllo di Aspi a Cdp definendo inaccettabili le manleve richieste.Una svolta positiva quindi, quella di ieri, dopo uno stallo che sembrava aver bloccato quasi definitivamente la trattativa. La bontà della notizia è stata percepita anche dagli investitori: a seguito della lettera il titolo di Atlantia ha registrato un'impennata in Piazza Affari, avanzando alle 11:30 circa di stamattina del 9,39 per cento a quota 14,51 euro. Un cambiamento significativo nelle percezioni degli investitori, che sembrano scommettere per il momento sulla buona riuscita della trattativa e sul raggiungimento di un accordo. Come spiegato anche dagli analisti di Equita, inoltre, la cessione dell'intera quota sarebbe più vantaggiosa per la stessa Atlantia (rispetto alla prima scissione del 55 per cento ipotizzata nelle scorse settimane, a cui sarebbe poi seguita la vendita del 33 per cento del capitale), che attraverso un accordo con Cdp "eliminerebbe il rischio politico, risolverebbe il problema del debito della holding (pari a circa cinque miliardi), accelererebbe il ritorno ad un rating investment grade del Gruppo e garantirebbe flessibilità finanziaria ad Atlantia per asset rotation o per sostenere Abertis, il cui indebitamento rimane elevato".Nonostante ciò, gli analisti di Equita continuano a raccomandare cautela in merito alle azioni Atlantia, anche se una valutazione di Aspi compresa tra gli otto e i dieci miliardi, come ipotizzato dalla stampa, potrebbe spingere le quotazioni della holding anche a 17-19 euro. La parola d'ordine, in ogni caso, rimane ancora prudenza. Come dimostrato anche dagli sviluppi degli ultimi mesi, il contesto della trattativa è estremamente mutevole e assume talvolta tratti anche politici, e soprattutto permangono due nodi fondamentali: il prezzo e la manleva sui danni legati al crollo del Ponte Morandi richiesta da Cdp. In particolare per la seconda, come spiegato dal "Sole 24 Ore", una possibile soluzione consisterebbe nello scontare dal prezzo riconosciuto per l'88 per cento di Aspi i potenziali danni indiretti associati al crollo del Ponte di Genova. Si prospettano quindi giorni molto intensi per entrambi i fronti: al termine degli ultimi quattro giorni di trattative, che al momento sono comunque in una fase preliminare, la holding dei Benetton dovrà valutare la proposta di acquisto elaborata da Cdp e da eventuali partner.Questi ultimi, secondo quanto riportato questa mattina da "Repubblica", sarebbero già stati individuati: stando alle indiscrezioni, infatti, la cordata sarebbe composta, oltre che da Cdp, da Fondi italiani per le infrastrutture (F2i), dal fondo australiano Macquaire e dagli statunitensi di Blackstone. Nomi che non hanno avuto una conferma ufficiale, ma che da tempo appaiono interessati al dossier. Una proposta concreta definita entro i limiti temporali potrebbe arrivare al Cda di Atlantia già lunedì prossimo, ferma restando l'importanza delle attività da portare a compimento in pochi giorni sia sul piano legale (relativamente all'inchiesta penale sul crollo del Ponte Morandi) che finanziario (riguardo la necessità di trovare un punto d'incontro sul prezzo e la governance salvaguardando gli interessi degli investitori privati). (Ems)