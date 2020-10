Spagna: studio Cambridge, il 37 per cento dei cittadini crede che Covid-19 sia stato creato a Wuhan

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il 37 per cento degli spagnoli ritiene "più che valida" la teoria secondo la quale il coronavirus sia stato creato artificialmente nel laboratorio cinese di Wuhan, primo focolaio a livello mondiale della pandemia. E' quanto rivelato da uno studio condotto dall'università di Cambridge (Regno Unito) in 5 paesi (Regno Unito, Stati Uniti, Irlanda, Messico e Spagna) pubblicato sulla rivista "Royal Society Open Science". I ricercatori hanno chiesto al campione di valutare l'affidabilità di diverse affermazioni ricorrenti o "miti popolari" sul Covid-19. Mentre la grande maggioranza delle persone nelle cinque nazioni considera la disinformazione "inaffidabile", gli scienziati hanno scoperto che alcune teorie si sono radicate in porzioni della popolazione. In Spagna e Messico, ad esempio, il 16 per cento ritiene che le torri di telecomunicazione 5G stiano facendo peggiorare i sintomi del coronavirus, mentre questa percentuale scende all'8 nel Regno Unito e negli Stati Uniti. (segue) (Spm)