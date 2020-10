© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La ministra per gli Affari sociali della Finlandia, Krista Kiuru, ha superato il voto di sfiducia del parlamento. 106 deputati hanno votato in suo favore, mentre 79 ne hanno chiesto la rimozione, come riferisce l'emittente "Yle". I partiti di governo hanno confermato Kiuru di fronte alla mozione di sfiducia presentata dalla formazione di opposizione Coalizione nazionale. (Sts)