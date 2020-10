Sanità: Conte, su Mes non ne faccio posizione ideologica

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, rispondendo ad una domanda sul Mes (Meccanismo europeo di stabilità) a margine di un appuntamento a Capri ha chiarito che come governo "lavoriamo sui fabbisogni e gli obiettivi. Se mancano risorse ce le procuriamo. Abbiamo un progetto integrato con le varie risorse - ha aggiunto - e se dovessero mancare io non ne faccio una posizione ideologica: se c'è da fare qualcosa per il bene dei cittadini la faremo". (Rin)