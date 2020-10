G20: sospensione debito dei Paesi in via di sviluppo prorogata di 6 mesi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il G20 estenderà di altri sei mesi la sospensione del pagamento del debito per i Paesi in via di sviluppo. È quanto annunciato in un comunicato diffuso al termine della riunione dei ministri delle Finanze e dei governatori delle banche centrali dei Paesi del G20. La sospensione, annunciata in un primo momento nell’aprile scorso, sarà valida fino all’aprile 2021 quando sarà sottoposta a una revisione in vista di un'ulteriore ed eventuale proroga di sei mesi. Il comunicato afferma inoltre che i Paesi del G20 hanno anche concordato un approccio coordinato e un "quadro comune" per le azioni sul debito da intraprendere al di là dell'iniziativa di sospensione del servizio del debito del gruppo.(Res)