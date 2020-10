Nadef: Pesco (M5s), Stato integri affitto dei commercianti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Per le attività commerciali dobbiamo fare qualcosa in più. Uno dei problemi più grandi è l'affitto. Ebbene, dobbiamo fare il possibile per garantire a queste attività di andare avanti. Quindi, se hanno bisogno di un'integrazione per pagare l'affitto, questa va garantita, in modo universale, a seconda delle perdite subìte. Perché una volta per tutte non stabiliamo che una parte dell'affitto viene messa dallo Stato e una parte continua a essere pagata dall'affittuario?". Lo ha detto Daniele Pesco (M5S), presidente della Commissione bilancio del Senato, intervenendo in Aula sulla Nota di aggiornamento al Def 2020 e sull'annessa relazione al Parlamento per lo scostamento di bilancio. (Rin)