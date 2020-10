Nadef: Errani (Articolo Uno), avviare costruzione nuovo modello economico e sociale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Conviene ricordare quale fosse l'obiettivo dei precedenti decreti varati nel corso della pandemia: impedire che all'emergenza sanitaria se ne aggiungesse una sociale fuori di controllo. E' oggettivo che nella sostanza quell'obiettivo sia stato raggiunto. La critica dell'opposizione secondo cui i mld presi in deficit sarebbero stati sprecati è quindi infondata. Anche la critica secondo cui questa Nadef sarebbe solo un libro dei sogni privo di certezze non mi pare sensata. C'è oggi qualcuno, in tutto il mondo, che possa dire con certezza cosa succederà nei prossimi tre anni, come evolverà la crisi sanitaria ed economica? La risposta è che no, nessuno può oggi fare previsioni certe". Lo ha detto il senatore di Articolo Uno Vasco Errani nel corso del dibattito al Senato sulla Nadef. "Oggi ci troviamo di fronte a una fase difficile che sarebbe molto pericoloso sottovalutare - ha sottolineato -. Tutti dovremmo essere preoccupati per una diffusione del virus che, a differenza che in primavera, è su tutto il territorio nazionale a fronte di capacità del sistema sanitario molto diverse tra nord e sud e tra regione e regione. Tutti dobbiamo pensare a come prendere in carico pazienti sul territorio, in tutto il territosio nazionale, senza saturare le strutture ospedaliere. I nostri interventi non sono stati a pioggia: casomai a ombrello, per coprire e proteggere tutti senza lasciare solo nessuno. Oggi abbiamo più dati a disposizione. Sappiamo che la manifattura ha reagito bene mentre il settore dei servizi è qello che presenta più problemi. Sostenere questi settori in grave sofferenza non è assistenzialismo. E' operare per tenere aperte le imprese". Quando si parla di lavorare insieme, maggioranza e opposizione, ha concluso, "si parla di questo, non di appelli alla corresponsabilità per dividere poi il peso di eventuali passi falsi. Si tratta di lavorare insieme per tenere in Paese in questa fase difficile e dargli una prospettiva. Si tratta di avviare strategicamente la costruzione di un nuovo modello sociale e di sviluppo con i fondi del Recovery Plan. Con tutte le differenze di valutazione, è una sfida che secondo me possiamo portare avanti tutti insieme". (Rin)