Libano: Geagea (Forze libanesi), non indicheremo Hariri come futuro premier

- Il partito cristiano libanese Forze libanesi non nominerà né l'ex premier Saad Hariri, né qualsiasi altra figura come primo ministro durante le consultazioni con il capo dello Stato, Michel Aoun, previste domani, 15 ottobre. Lo ha detto oggi il leader delle Forze libanese, Samir Geagea. “Certo, Hariri è un amico per ragioni storiche e oggettive. Questa non è una pugnalata alle spalle, ma credo che abbiamo la completa libertà di nominare chi riteniamo opportuno", ha detto Geagea. L'esponente cristiano ha aggiunto: “Sosteniamo l'iniziativa francese poiché il Libano ha un disperato bisogno di un governo di missione unificato e di soccorso. In ricordo del 17 ottobre (data in cui nel 2019 hanno preso il via le rivolte popolari in Libano), rispettiamo il desiderio del popolo libanese che non vuole nessuno dei politici di oggi. Per tutte queste considerazioni, aderiamo alla nostra posizione di formare un governo di salvezza". (Res)