Milano: Abbiati (Lega) su Area B, Sala aumenti le corse dei mezzi di superficie

- "Dal Sindaco Sala solite parole al vento. Accolga la nostra proposta di potenziare le linee in superficie". Così in una nota Gabriele Abbiati, consigliere comunale del Carroccio, in merito alla riattivazione di Area B prevista per domani (15 ottobre). "Il Sindaco ci pensi bene, i mezzi pubblici sono sovraccarichi nelle ore di punta e con l'aumento dei contagi non ci si può permettere di riattivare area B" - avvisa Abbiati. "I cittadini, in una città che si sta desertificando economicamente, - continua - devono potersi muovere liberamente. In un momento come questo non possiamo permetterci la riattivazione di Area B, anzi si trovino immediatamente delle soluzioni anche per ridurre gli orari di area C". "La proposta della Lega - conclude il consigliere - è quella di aumentare il più possibile le corse dei mezzi di superficie, attivando nuove linee ed estendendo la mobilità in sharing anche alla prima fascia dell'hinterland. Tutte proposte già fatte ad aprile dal nostro gruppo ma che ovviamente sono state messe in un cassetto dalla Giunta Sala. La città deve poter continuare a vivere, pur osservando le dovute precauzioni, altrimenti non troveremo più una saracinesca alzata".(Com)