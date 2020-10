Usa: incontro Pelosi-Mnuchin su piano di salvataggio, discussione “proficua” ma restano divergenze

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La speaker della Camera dei rappresentanti degli Stati Uniti, Nancy Pelosi, e il segretario al Tesoro Usa, Steve Mnuchin, hanno avuto oggi una discussione “proficua” sul nuovo piano di salvataggio dell’economia in risposta all’emergenza coronavirus, sebbene la mancanza di un piano strategico da parte dell'amministrazione del presidente Donald Trump rimane una "grossa fonte di disaccordo". È quanto dichiarato dal vice portavoce della Pelosi, Drew Hammill. “In risposta alle proposte inviate durante il fine settimana, i due hanno passato del tempo a cercare chiarimenti sui contenuti, il che è stato produttivo”, ha affermato Hammill su Twitter, precisando che le due parti terranno nuovi colloqui nella giornata di domani, 15 ottobre. I colloqui sul piano di salvataggio sono ripresi la scorsa settimana dopo che si erano arenati a causa delle forti divergenze fra Repubblicani e Democratici sull’entità del pacchetto. In base all’ultima proposta avanzata dalla Casa Bianca, il piano dovrebbe prevedere misure di stimolo per 1.800 miliardi di dollari: una cifra ritenuta troppo alta dai senatori repubblicani, che però hanno ceduto, accettando di sostenere il piano dell’amministrazione Trump. I Democratici, invece, chiedono misure di spesa ancor più consistenti (circa 2.200 miliardi di dollari) che includano il salvataggio degli Stati e delle amministrazioni a guida democratica in dissesto finanziario. Il piano avanzato dalla Casa Bianca è il più dispendioso proposto finora per sbloccare i colloqui, in stallo da diversi mesi, sugli aiuti necessari a cittadini e imprese degli Stati Uniti per superare la crisi originata dalla pandemia di coronavirus. (Nys)