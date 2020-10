Milano: Area B, da domani riattivata la Ztl, accesi 55 varchi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Da domani, giovedì 15 ottobre, sarà ripristinata Area B, la zona a traffico limitato antismog circoscritta da 187 varchi ai confini dell'area urbana. Area B vieta in modo graduale e progressivo l'accesso ai veicoli vecchi e responsabili delle emissioni più inquinanti e consente di delimitare un'area a basse emissioni nocive per la salute e l'ambiente. Sempre domani viene ripristinata la sosta regolamentata extra filotranviaria negli ambiti 8, 25, 31, 34, 35, 36, 38, 42, 43. Entrambi i provvedimenti erano stati sospesi lo scorso 12 marzo con l'adozione delle misure straordinarie per l'emergenza sanitaria e il lockdown. La decisione di riattivare Area B matura in seguito alle verifiche effettuate sull'evoluzione dei flussi di traffico in città. L'indice di congestione nella settimana tra il 21 e il 25 settembre supera quello pre-Covid del 2,5%. In particolare l'indice nelle ore di punta del mattino, tra le ore 7 e le 9, è inferiore di circa due punti percentuale, mentre nelle ore di punta del pomeriggio è superiore di circa il 10%. Gli ingressi dei veicoli in città, misurati dalle telecamere di area B nella settimana compresa tra il 28 settembre il 2 ottobre 2020, sono il 90% di quelli in ingresso nelle settimane di gennaio e febbraio pre-Covid. Mediamente, prima dell'emergenza Covid, gli accessi in Area B erano di oltre 900.000 veicoli al giorno. Anche gli ingressi in Area C complessivi nella stessa settimana sono il 98% di quelli delle settimane di gennaio e febbraio pre-Covid. In particolare i residenti in Area C sono il 21% in più del pre-Covid e il traffico di servizio (commerciale) è maggiore del 23%. Anche lo sharing evidenzia una situazione di ritorno ai livelli pre-Covid: il car-sharing nella settimana del 28 settembre - 2 ottobre è l'84% del dato pre-Covid. Il bike sharing è il 73% del pre-Covid, sebbene sia stata quella una settimana con pioggia e la settimana precedente, soleggiata, aveva contato un utilizzo del 20% in più del periodo pre-Covid. Lo scooter sharing, considerando la stessa settimana piovosa, ha avuto un utilizzo maggiore del 2% del dato pre-Covid e la settimana precedente, senza pioggia, del 25% in più del pre-Covid. Per quanto riguarda il trasporto pubblico, rispetto alla frequenza dell'ottobre 2019, nella prima settimana di ottobre 2020 in metropolitana ci sono stati circa 765mila passeggeri, pari al 54% dello stesso periodo del 2019. (segue) (Com)