Milano: Area B, da domani riattivata la Ztl, accesi 55 varchi (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Vogliamo evitare che le strade di Milano siano congestionate dal traffico e in particolare da veicoli inquinanti, – dichiara Marco Granelli assessore alla Mobilità –, per questo riteniamo sia necessario riattivare Area B. Da domani inoltre possono essere riavviati gli impianti termici termica che inevitabilmente porta all'innalzamento dei valori degli inquinanti nocivi per la salute. Ad oggi il trasporto pubblico è in grado di raccogliere ulteriori passeggeri e anche i parcheggi di interscambio hanno un tasso di riempimento del 49%". In coerenza con le limitazioni alla circolazione dei veicoli adottate dalla Regione Lombardia, anche il Comune di Milano ha deciso di posticipare l'entrata in vigore dei divieti di circolazione in Area B dei veicoli immatricolati per il trasporto persona e commerciali Euro 1 benzina (M1) e ai veicoli commerciali Euro 4 diesel senza Fap (N1, N2, N3) all'11 gennaio 2021. Inoltre per rafforzare il processo di conoscenza del provvedimento e in considerazione del periodo di sospensione di Area B, sono concessi 50 giorni di circolazione dinamica, anche non consecutivi, per ogni veicolo soggetto ai divieti ambientali entrati in vigore a decorrere dall'avvio della disciplina il 25 febbraio 2019: questi 50 giorni sono utilizzabili a partire dal primo accesso nell'area soggetta al provvedimento e fino al 30 settembre 2021. (segue) (Com)