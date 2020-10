Milano: Area B, da domani riattivata la Ztl, accesi 55 varchi (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sono attivi 55 varchi, oltre alle telecamere di via Anassagora, Baroni, Basilea, Cassinis, Fantoli, Carlo Feltrinelli, Gallarate 1 e Gallarate 2, Gonin, Mecenate, Giuditta Pasta, Pirelli, Rogoredo, Sarca, Tofano, Zurigo, Corelli, Camillo e Otto Cima, Rubattino, Caduti di Marcinelle, Monneret de Villard, Carnia, Palmanova e Palmanova altezza ponte della ferrovia, Cambini, Clitumno, Assietta, Gabbro, Bovisasca, Oriani, Certosa 1 e Certosa 2, Bressanone, Capodistria, Montefeltro, Columella, Sesto San Giovanni, Fulvio Testi, Comboni, Senigallia 1 e Senigallia 2, Vincenzo da Seregno 1 e Vincenzo da Seregno 2, Litta Modignani, Appennini 10 nuovi varchi in via Monsignor Romero, Seguro, Luraghi, Gozzoli, Lucca 1 e Lucca 2, Ciconi, Lorenteggio, Lodovico il Moro, Buccinasco. Per conoscere nei dettagli la disciplina di Area B e informarsi sui calendari dei divieti, è possibile consultare: www.comune.milano.it/areab. Attivo anche l'indirizzo: https://areab.atm.it (consigliato l'utilizzo del browser Chrome) dove è possibile, previa registrazione, verificare e controllare gli accessi effettuati e richiedere la deroga: consente quindi di gestire le targhe dei propri veicoli attraverso una registrazione di campi obbligatori. Inoltre è anche aperto al pubblico, anche in questi giorni, un infopoint nel mezzanino della stazione Duomo della linea rossa della metropolitana. Gli sportelli Area B e Area C sono aperti dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 15.30 con orario continuato. (Com)