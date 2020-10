Milano: Comazzi (Fi), attivazione Area B atto irresponsabile

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Alla luce degli ultimi dati sui contagi e con i mezzi pubblici a rischio affollamento, riattivare Area B è una scelta da irresponsabili. Ci auguriamo che la giunta Sala torni sui suoi passi prima di commettere una sciocchezza simile”. Lo afferma in una nota Gianluca Comazzi, consigliere comunale e capogruppo di Forza Italia in Consiglio regionale. “Possibile - prosegue l’azzurro - che l’accanimento della sinistra nei confronti degli automobilisti non si fermi di fronte a niente? I dati sull’inquinamento hanno certificato a più riprese l’inutilità di questo provvedimento, che complica la vita ai cittadini e rischia di creare problemi sui mezzi pubblici: cosa succederebbe se i vagoni della metro tornassero a riempirsi come un tempo, con persone ammassate l’una sull’altra tutti i giorni? Il sindaco Sala e l’assessore Granelli - conclude - facciano dietrofront o ne risponderanno ai cittadini”. (Com)