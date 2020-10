Kosovo: parlamento approva legge sulla ripresa economica

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il parlamento del Kosovo ha approvato la bozza di legge sulla ripresa economica. Lo riferisce la stampa locale, secondo cui l'approvazione è avvenuta al settimo tentativo di far passare la legge proposta dal governo per la ripresa economica dopo le restrizioni per la pandemia del Covid-19. I voti favorevoli alla legge sono stati 64, sui 120 seggi complessivi del monocamerale di Pristina. Il capo gruppo del partito governativo Lega democratica del Kosovo (Ldk) Arben Gashi ha ringraziato i parlamentari che hanno sostenuto la legge. Anche il capo della rappresentanza della rappresentanza dell'Ue a Pristina, Tomas Szunyog, ha espresso soddisfazione per il fatto che "l'Assemblea nazionale è finalmente riuscita ad approvare la bozza di legge sulla ripresa economica in prima lettura. Spero che i parlamentari considereranno i commenti fatti dall'Ue e dagli altri attori internazionali nel loro lavoro sul completamento di questa legislazione necessaria", ha affermato. (Kop)