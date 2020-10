Ue: von der Leyen, Bauhaus è ponte tra tecnologia, scienza, arte e cultura

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Creare un ponte tra il mondo della scienza e della tecnologia e quello dell'arte e della cultura. Lo ha detto la presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, in un video messaggio per spiegare il Bauhaus europeo. "Affrontare il cambiamento climatico e prendersi cura del nostro ambiente ci impone di ripensare al modo in cui viviamo. Questo è il motivo per cui abbiamo fatto del Green Deal europeo la nostra priorità", ha detto. "Stiamo facendo i passi, uno per uno, per arrivarci. La strategia odierna per un'ondata di rinnovamento ci aiuterà a ridurre le emissioni e la povertà energetica. Porterà vantaggi economici, ambientali e sociali", ha aggiunto. "Ma il nostro Green Deal europeo è più grande. È un cambiamento sistemico. Per raggiungere questo obiettivo, abbiamo bisogno di un ampio impegno, ampio sostegno e molta innovazione e creatività. Questo è il motivo per cui oggi lanciamo il nuovo Bauhaus europeo", ha continuato. (segue) (Beb)