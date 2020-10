I fatti del giorno – Europa (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Francia: Parigi, premier Castex annulla visita in Corsica per concentrarsi su restrizioni Covid - Il primo ministro francese, Jean Castex, ha annullato la visita di due giorni in Corsica prevista per il 15 e il 16 ottobre per concentrarsi sulle misure che verranno annunciate questa sera dal presidente Emmanuel Macron nell'ambito della crisi del coronavirus. Lo ha annunciato Matignon, sede del governo. Secondo il quotidiano "Le Figaro", l'entourage del premier starebbe studiando delle visite per i prossimi giorni nelle zone che verranno maggiormente colpite dalle restrizioni. Citando lo staff del capo del governo, l'emittente televisiva "BfmTv" spiega che Castex sarà impegnato sulle nuove misure almeno fino alla fine della settimana. (segue) (Res)