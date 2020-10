I fatti del giorno – Europa (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Ucraina: corteo nazionalista a Kiev nonostante le restrizioni per il Covid - È in corso a Kiev una marcia nazionalista in omaggio all’Esercito insurrezionale ucraino (Upa). Il corteo si è mosso nel centro della capitale e si è fermato alla piazza del Maidan dove gli organizzatori hanno presentato una serie di richieste al presidente, Volodymyr Zelensky. Secondo quanto riportato dal portale web “Strana”, i quattro punti dell’elenco di richieste dei nazionalisti sono: adottare la legge "Sulla protezione della statualità ucraina dal collaborazionismo", introducendo il concetto di "collaboratore" in ambito giuridico ucraino; garantire la reazione del Servizio di sicurezza ucraino (Sbu) e della polizia nazionale alle attività filorusse dei cittadini ucraini dopo il 2014; revocare la licenza delle emittenti “112”, “NewsOne”, “Zik”, “Nash”, “Inter” e “Kiev Live”; e rimuovere le restrizioni imposte sulle capacità di risposta dei militari ucraini durante i bombardamenti nel Donbass. La marcia si sta svolgendo nonostante l'inasprimento delle regole di quarantena. L'amministrazione statale della città di Kiev non ha vietato il corteo. (segue) (Res)