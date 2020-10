I fatti del giorno – Europa (5)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Iraq-Grecia: ministro Esteri Dendias a Baghdad, c'è la Turchia dietro ogni crisi regionale - Il ministro degli Esteri greco Nikos Dendias si trova oggi in visita a Baghdad dove è stato ricevuto dall'omologo iracheno Fuad Hussein e dal presidente Barham Salih. Dendias, nella conferenza stampa con l'omologo Hussein, ha osservato che quella odierna "è la prima visita di un ministro degli Esteri greco in Iraq dopo 22 anni". Il ministro ellenico ha sottolineato che oggi sono stati firmati due memorandum d'intesa tra Grecia e Iraq, a ben rappresentare "la nostra reciproca volontà di rafforzare questi rapporti" bilaterali. Dendias ha rimarcato il sostegno della Grecia alla sovranità territoriale dell'Iraq, mentre ha detto di aver illustrato all'omologo iracheno gli ultimi sviluppi nel Mediterraneo orientale alla luce della "diplomazia delle cannoniere" da parte della Turchia. "Credo che ora si più evidente che mai che la Turchia sta agendo come un distruttore della pace e della stabilità nella più ampia regione. Virtualmente, ogni crisi e ogni situazione problematica nella regione, nello specifico nel Nagorno-Karabakh, in Libia, Siria, Cipro, Mediterraneo orientale, ma anche Iraq, ha un minimo comune denominatore: la Turchia", ha affermato Dendias. (Res)