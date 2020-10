I fatti del giorno – Nord Africa

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Libia: arrestato “Bija”, ufficiale della Guardia costiera accusato di traffico di esseri umani - Abd al Rahman Milad, meglio noto come "Bija", accusato dalle Nazioni Unite di contrabbando di carburante e traffico di esseri umani in Libia, è stato arrestato in Libia. Lo riferisce su Facebook la giornalista italiana freelance Nancy Porsia, già minacciata da Milad per le sue inchieste sul traffico di esseri umani. “Il capo della guardia costiera che avevo denunciato quattro anni fa come ufficiale coinvolto nel traffico degli esseri umani in Libia è stato arrestato a Tajoura, a est di Tripoli. Ad un anno esatto dalle sue minacce di morte nei confronti miei e della mia famiglia”, ha scritto la giornalista lucana. Recentemente, in un’intervista all’emittente televisiva “Wtv”, ripresa dal sito web d'informazione "Al Wasat", Bija (presentato come comandante della Guardia costiera presso la raffineria di Zawiya, uno dei punti principali delle partenze dei migranti e snodo cruciale delle esportazioni di prodotti petroliferi) si era detto “pronto a comparire davanti a qualsiasi comitato investigativo internazionale o locale, a condizione che ciò avvenga attraverso i canali ufficiali del ministero della Difesa, del Capo di Stato Maggiore e della Guardia Costiera e di essere trattato come un ufficiale”. Il 7 giugno 2018, il Comitato delle sanzioni delle Nazioni Unite ha incluso “Bija” in un elenco di sei persone sanzionate per il loro ruolo nella tratta di esseri umani in Libia. Contestualmente, l'ufficio per il controllo delle attività estere del dipartimento del Tesoro degli Stati Uniti ha deciso di imporre sanzioni contro le sei persone "a causa della loro minaccia alla pace, alla sicurezza o alla stabilità in Libia, attraverso il loro coinvolgimento nel traffico di migranti". L’arresto arriva mentre le autorità libiche stanno operando un riassetto delle strutture responsabili del contrasto al traffico di migranti e di esseri umani. Bija è sospettato peraltro di essere responsabile delle torture contro i migranti in un centro di detenzione da lui gestito a Zawiya. (segue) (Res)