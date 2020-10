I fatti del giorno – Nord Africa (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Libia: Di Maio, si profila una finestra di opportunità per stabilizzare il paese - In merito alla Libia, Russia e Italia convengono sull'importanza del rafforzamento della cooperazione "in un frangente in cui si profila una finestra di opportunità per raggiungere dei progressi nella stabilizzazione del paese". Lo ha detto il ministro degli Esteri Luigi Di Maio, nel corso della conferenza stampa congiunta a Mosca con l'omologo Sergej Lavrov. Di Maio ha ricordato il sostegno internazionale agli sforzi della Missione di supporto delle Nazioni in Libia (Unsmil), ma anche come sia fondamentale "proteggere il dialogo intralibico da eventuali interferenze esterne". L'Italia, ha proseguito il ministro, sostiene i negoziati diretti per un reale cessate il fuoco duraturo e per portare a una smilitarizzazione di Sirte e Jufrah. Di Maio ha chiesto anche che le esportazioni di petrolio riprendano "immediatamente e senza condizioni", perché questo sarebbe fondamentale per sostenere l'economia nazionale. In merito, il ministro ha poi parlato dei progressi conseguiti nelle ultime settimane, con la ripresa della produzione in alcuni siti. Altro tema importante affrontato nell'incontro con Lavrov è stata la nomina del nuovo inviato del segretario generale delle Nazioni Unite e capo della missione Unsmil: "Come Italia premiamo affinché la posizione, vacante da marzo, venga assegnata senza ritardi". (segue) (Res)