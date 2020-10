I fatti del giorno – Nord Africa (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Egitto-Italia: mercoledì 21 ottobre workshop su opportunità d’investimento e incontri B2B - Confindustria, la Federazione delle industrie egiziane (Fei) e l’ambasciata dell’Egitto a Roma organizzeranno mercoledì 21 ottobre un workshop e incontri business to business (B2B) per le aziende di Egitto e Italia. Lo ha annunciato la stessa Fei in un post sulla sua pagina Facebook ufficiale. L’evento si concentrerà in particolare su quattro settori: agribusiness, meccanica e tessile, costruzioni, farmaceutica e mobili. "L'obiettivo è cogliere le reali opportunità di investimento in entrambi i paesi e creare opportunità di investimento comuni tra le aziende”, spiega la Federazione. Ai lavori prenderanno parte, fra gli altri, Barbara Beltrame, vice presidente per l’internazionalizzazione di Confindustria; Hisham Badr, l’ambasciatore dell’Egitto a Roma; Giovani Ottati, presidente di Confindustria Assafrica & Mediterraneo; Ahmed Maghawry, viceministro del Commercio e dell'industria e capo del servizio commerciale egiziano; Tarek Tawfik, vicepresidente della Federazione delle industrie egiziane. Dopo la sessione introduttiva, sono previsti tre panel: uno sulla panoramica del paese, le prospettive economiche e la risposta al Covid-19; uno sulle opportunità di business in Egitto, con focus dei settori e delle prospettive per le aziende italiane; infine un altro supporto finanziario e strumenti per il mercato egiziano. Al termine delle sessioni inizieranno gli incontri B2B tra le aziende dei due paesi. (segue) (Res)