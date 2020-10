I fatti del giorno – Nord Africa (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Algeria-Francia: Le Drian domani ad Algeri per la terza visita dall'insediamento di Tebboune - Il ministro degli Esteri della Francia, Jean-Yves Le Drian, si recherà in visita di lavoro in Algeria domani, giovedì 15 ottobre. Si tratta della terza missione nel Paese nordafricano del ministro francese dall’insediamento del presidente algerino Abdelmadjid Tebboune lo scorso dicembre. L’ultima visita era stata nel marzo scorso. Il capo della diplomazia francese dovrebbe discutere, oltre che dei rapporti bilaterali tra Parigi e Algeri, anche delle crisi in corso in Mali e in Libia. (segue) (Res)