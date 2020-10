I fatti del giorno – Nord Africa (5)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Algeria: condannata a 12 anni di carcere la presunta figlia segreta di Bouteflika - Pesanti condanne in Algeria contro “Madame Maya”, all’anagrafe Nachinache Zoukikha Chafika, presunta figlia illegittima dell’ex presidente Abdelaziz Bouteflika, e le sue due figlie Farah e Imene. I giudici algerini hanno condannato la donna, coinvolta in un caso di presunta corruzione, a 12 anni di carcere e una multa di 7 milioni di dinari algerini, ordinando il sequestro di tutti i suoi beni immobili e veicoli. Le figlie della donna (quindi le nipoti non riconosciute dell’ex capo dello Stato) sono state condannate a 5 anni di prigione ciascuna e una multa di 3 milioni di dinari: anche in questo caso è stato disposto il blocco totale dei beni. Non solo: il tribunale ha condannato l'imputata principale e le sue due figlie a pagare 600 milioni di dinari per danni al tesoro pubblico. Condannati anche a 10 anni di carcere e una multa di 1 milioni di dinari ciascuno per l'ex capo della polizia Abdelghani Hamel e i due ex ministri Abdelghani Zaalane e Mohamed El Ghazi. Le accuse contro gli imputati sono in particolare “riciclaggio di denaro”, “traffico d'influenza”, “concessione di vantaggi indebiti”, “sperpero di fondi pubblici”, “dirottamento di pubblici ufficiali per ottenere indebiti vantaggi” e “trasferimento illecito di valuta estera all'estero”. (Res)