I fatti del giorno - Milano

- - Covid: 1.844 nuovi casi e 17 morti in Lombardia, 504 a Milano città - Sono 1.844 i nuovi casi di coronavirus in Lombardia, quasi 800 più di ieri. È risultato positivo il 6,3 per cento dei 29.048 tamponi processati oggi (ieri la percentuale era del 6,2). Lo fa sapere il quotidiano bollettino sull’andamento della pandemia diffuso dalla Regione, che precisa che dei nuovi casi 189 sono “debolmente positivi” e 13 sono stati scoperti a seguito di test sierologico. Crescono anche i ricoveri: in terapia intensiva ci sono 64 pazienti, 2 più di ieri; non in terapia intensiva 645 (+99). I decessi nelle ultime 24 ore sono stati 17, per un totale di 17.011 morti da inizio pandemia. I guariti/dimessi sono 865 in più di ieri. 1.032 i nuovi casi di coronavirus in provincia di Milano, 504 dei quali nella città capoluogo. Seguono la provincia di Monza e Brianza con 150 nuovi casi, quella di Varese con 110 e quella di Pavia con 101. A Brescia i nuovi contagi sono 81, a Como 67, a Bergamo 46, a Mantova 42, a Cremona 30, a Lecco 29, a Lodi 23 e a Sondrio 14. (segue) (Rem)