I fatti del giorno - Milano (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- - Fase 3: sindaco Sala, governo indichi direzione per futuro Paese - Il governo indichi una direzione per il futuro del Paese. Lo chiede il sindaco di Milano Giuseppe Sala nel quotidiano messaggio diffuso sui social. "Non ho nulla contro il dpcm. Se poi le condizioni cambieranno, si cambierà l'intensità delle restrizioni. Però tutti noi capiamo che il presente è una cappa pesante, è il timore per un autunno e un inverno difficili. Proprio per questo va aperta una finestra sul futuro e cioè: non solo dove siamo, ma in che direzione andiamo. Questo è quello che io penso debba fare in questo momento il governo, indicando delle linee guida per lo sviluppo del nostro Paese", osserva Sala. "Io credo che in questo momento si potrebbe dire che privilegeremo alcuni settori di investimento", aggiunge il primo cittadino di Milano, suggerendo anche i settori su cui puntare: "Quello ambientale, con un credo assoluto negli investimenti verdi e non in quelli fossili; il settore digitale e la trasformazione digitale che se si fa con una rete di comunicazione moderna ed evoluta offre servizi che cambiano la nostra vita; un grande piano di edilizia popolare, di cui c'è bisogno, come nella ricostruzione post-bellica; e un ripensamento della sanità: da sindaco di un territorio di grandi ospedali, dico che vanno bene, ma la sanità di territorio, il vecchio consultorio o i medici che vengono a casa nostra e non rischiano di diventare quasi solo produttori di ricette è quello che ci serve". "Ora - conclude Sala - questi sono i miei consigli, ma quello che più in generale consiglio al governo è di dire ora in che direzione andiamo. Anche perché mi sto studiando il Recovery fund: questa è un'opportunità straordinaria, ma quelli sono soldi a disposizione dell'Italia, che arriveranno nelle nostre casse nel momento in cui noi produrremo un progetto di paese in linea con le linee guida dell'Europa, ben identificato, con progetti rispetto ai quali si potrà poi dimostrare l'efficacia dell'investimento. Questo è quello che va fatto e quindi oggi va indicata una direzione per il futuro del Paese". (segue) (Rem)